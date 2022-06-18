¡Acompaña a Ralph y Vanellope en la subasta que está #RompiendoElInternet!

Prepárate para nuestro estreno Platinum Wifi Ralph, este 26 de junio porque llegará con toda la intención de romper Internet con una subasta de tweets y un regalo que no puedes perderte.

¡Así es! Ralph y Vanellope no llegaron con las manos vacías y quieren que seas parte de este increíble viaje.

¿Qué es una subasta de tweets?

Una subasta de tweets consiste en que los participantes publiquen la mayor cantidad de tweets en un determinado tiempo y con ciertas características.

¿Cómo participar en nuestra subasta de tweets?

Es muy fácil, lo único que debes hacer para participar en esta subasta de tweets es:

-Estar al pendiente de nuestra cuenta oficial de Twitter: Azteca 7 (@AztecaSiete), donde te informaremos el momento en el que abre la dinámica y cuando cierra la participación. Esto sucederá el día 26 de junio en los horarios de transmisión de nuestro estreno Platinum Wifi Ralph.

-Una vez que se abra la subasta, deberás comenzar a escribir tweets, que incluyan el hashtag #RompiendoElInternet y arrobando a la cuenta de @AztecaSiete, mientras más tweets escribas, tendrás más oportunidades de participar por el regalo.

-Al finalizar nuestra subasta de tweets, el ususario que haya twitteado la mayor cantidad de veces siempre utilizando el hashtag #RompiendoElInternet, será elegido como posible ganador de esta dinámica.

¿Cuál es el regalo de la subasta de tweets?

El regalo para el usuario que tenga el mayor número de tweets y cumpla con las indicaciones anteriores será un XBox Series S.

Podrás seguir en tiempo real el avance de los subastadores a través de www.azteca7.com .

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes Bases y Condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán seguir la cuenta de Twitter de Azteca 7 (@AztecaSiete) para que en caso de ser elegido como ganador, puedas ser contactado por el equipo de Tv Azteca Digital.

b) Los participantes deberán estar pendientes de la transmisión del estreno Platinum de 'Wifi Ralph', este 26 de junio por Azteca 7, y también de la indicación de apertura de la subasta a través de Twitter.

c) Solo contarán como participaciones aquellas que twiteen el 26 de junio durante la transmisión del estreno Platinum de 'Wifi Ralph' por Azteca 7.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del miércoles 29 de junio, TV Azteca Digital elegirá al ganador, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. El elegido como posible ganador deberán de responder en un lapso no mayor a 2 horas a partir de que reciben el mensaje de contacto de Azteca 7 en Twitter. Una vez completado el proceso, y a más tardar el día viernes 1de julio el ganador será anunciado en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

- 1 Xbox Series S

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. TV Azteca se reserva el derecho de seleccionar a usuarios que hayan contestado de manera correcta la mecánica pero tengan una cuenta sin actividad no mayor a 3 meses, creada el mes en el que se celebra la dinámica, sin uso o cuya actividad sea únicamente búsqueda de incentivos más allá de ser utilizada como red social.

IV. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

V. Los participantes deberán seguir las cuentas de redes sociales de Azteca 7, de lo contrario no podrán ser contactados.

VI. Sólo se tomarán en cuenta los perfiles participantes con visibilidad pública, las cuentas privadas quedarán descartadas de todas las dinámicas, toda vez que no podamos acceder a su información.

VII. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VIII. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

IX. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

X. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

XI. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XIII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIV. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(ii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

