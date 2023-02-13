Super Bowl LVII: Rihanna y su show de medio tiempo dejan grandes memes.

El Super Bowl LVII dejó grandes momentos, varios de ellos durante el show de medio tiempo que fue protagonizado por Rihanna.

Y es que después de una larga ausencia de los escenarios, la cantante volvió en uno de los escenarios más importantes del mundo. Y es que el súper domingo es uno de los eventos más vistos año con año.

Lo que llamó más la atención fue que Rihanna confirmó su embarazo, lo cual fue motivo para que en redes sociales surgieran los tradicionales memes.

Muchos de ellos hicieron referencia a la nostalgia por ver a la nacida en Barbados de nuevo en la cúspide de la música y otros por su embarazo.

El baile que todos esperábamos de Rihanna🤰🏽 pic.twitter.com/FHtEbTUDiN — Nasty Poet (@nxstypxet) February 13, 2023

yo viendo q rihanna vuelve a cantar después de mil años, yo viendo que está preñada y volverá a desaparecer pic.twitter.com/EXKsU9R8FM — katha ♛ (@chinalacunza) February 13, 2023

Yo en toda la presentación de Rihanna🤰👄 pic.twitter.com/bkaXgXGb91 — samuel (@cetre2662) February 13, 2023

Me embaracé yo con esa mirada. Esos ojos por Dios !! Labios Rojos y en su máxima perfección. Only you @rihanna #SuperBowl pic.twitter.com/GNBOtkj2yW — MarguiM (@MariaMoe6) February 13, 2023