Super Bowl LVII: Rihanna y su show de medio tiempo dejan grandes memes.
El medio tiempo del Super Bowl LVII fue encabezado por Rihanna que cantó sus mayores éxitos
El Super Bowl LVII dejó grandes momentos, varios de ellos durante el show de medio tiempo que fue protagonizado por Rihanna.
Y es que después de una larga ausencia de los escenarios, la cantante volvió en uno de los escenarios más importantes del mundo. Y es que el súper domingo es uno de los eventos más vistos año con año.
Lo que llamó más la atención fue que Rihanna confirmó su embarazo, lo cual fue motivo para que en redes sociales surgieran los tradicionales memes.
Muchos de ellos hicieron referencia a la nostalgia por ver a la nacida en Barbados de nuevo en la cúspide de la música y otros por su embarazo.
La intérprete de lenguaje de señas en fuego 🔥 @Rihanna #SuperBowl #Rihanna pic.twitter.com/hxh3ZGiEcP— Underdog (@UnderdogMX) February 13, 2023
El baile que todos esperábamos de Rihanna🤰🏽 pic.twitter.com/FHtEbTUDiN— Nasty Poet (@nxstypxet) February 13, 2023
yo viendo q rihanna vuelve a cantar después de mil años, yo viendo que está preñada y volverá a desaparecer pic.twitter.com/EXKsU9R8FM— katha ♛ (@chinalacunza) February 13, 2023
Yo en toda la presentación de Rihanna🤰👄 pic.twitter.com/bkaXgXGb91— samuel (@cetre2662) February 13, 2023
Me embaracé yo con esa mirada. Esos ojos por Dios !! Labios Rojos y en su máxima perfección. Only you @rihanna #SuperBowl pic.twitter.com/GNBOtkj2yW— MarguiM (@MariaMoe6) February 13, 2023
Rihanna’s Super Bowl halftime show… pic.twitter.com/46BQInjFyt— NFL Memes (@NFL_Memes) February 13, 2023