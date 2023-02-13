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Super Bowl LVII: Rihanna y su show de medio tiempo dejan grandes memes.

El medio tiempo del Super Bowl LVII fue encabezado por Rihanna que cantó sus mayores éxitos

Super Bowl LVII: Rihanna y su show de medio tiempo deja grandes memes.

Escrito por: Redacción TV Azteca

El Super Bowl LVII dejó grandes momentos, varios de ellos durante el show de medio tiempo que fue protagonizado por Rihanna.

Y es que después de una larga ausencia de los escenarios, la cantante volvió en uno de los escenarios más importantes del mundo. Y es que el súper domingo es uno de los eventos más vistos año con año.

Lo que llamó más la atención fue que Rihanna confirmó su embarazo, lo cual fue motivo para que en redes sociales surgieran los tradicionales memes.

Muchos de ellos hicieron referencia a la nostalgia por ver a la nacida en Barbados de nuevo en la cúspide de la música y otros por su embarazo.