Así suena la playlist de Usher rumbo al Super Bowl LVIII

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII promete ser espectacular con una alineación de primer nivel, pero… ¿cuáles serán los temas que escucharemos en el Allegiant Stadium de Las Vegas?

Si bien el Super Bowl involucra a los aficionados de la National Football League, el espectáculo de medio tiempo es lo más esperado para los que no son tan fanáticos de los emparrillados, pues estrellas de talla mundial nos han deleitado en más de una ocasión con presentaciones espectaculares durante el medio tiempo.

Usher en el medio tiempo del Super Bowl LVIII

Desde septiembre del 2023 se reveló que Usher sería el encargado de hacernos vibrar en el Halftime Show del Super Bowl LVIII. Así confirmaba la noticia el cantante norteamericano:

Es el honor de mi vida añadir a mi lista sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por ofrecer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad.

Te puede interesar: Maldición del Madden: ¿los jugadores en la portada del videojuego tienen mala suerte?

¿Cuál es el video promocional de Usher para el Super Bowl LVIII?

A poco menos de un mes del partido que revelará a la escuadra ganadora del Vince Lombardi, Apple Music publicó un video en su cuenta de X haciendo un breve homenaje a Usher Terrence “Terry” Raymond IV.

¿Cuál es la playlist de Usher rumbo al Super Bowl LVIII?

Además del video donde aparecen LeBron James de la NBA y otras personalidades, publicaron una playlist en Apple Music titulada “My road to halftime”, creada por Usher.

Los tres primeros temas de la playlist incluye los éxitos Think of You, U Don’t Have to Call y U Got It Bad. Jay-Z, Eminem, Ludacris, OutKast, Alicia Keys, Beyoncé y The Killers, son sólo algunos de los artistas que aparecen en la playlist de Usher rumbo al Halftime Show.

Cabe mencionar que el Super Bowl LVIII será la segunda ocasión en la que Apple Music será patrocinador del Halftime Show.

¿Quién más actuará en el Super Bowl LVIII?

Conforme nos acercamos al Super Bowl LVIII se revelarán más sorpresas en cuanto al elenco musical se refiere. Recientemente se ha confirmado que Post Malone será el encargado de interpretar ‘América the Beautiful’, mientras que Reba McEntire entonará el Himno Nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Andra Day completa esta última terna revelada e interpretará ‘Lift Every Voice and Sing’.