Estas son las teorías conspirativas más locas alrededor del Super Bowl.

Estamos a unos cuantos días para bailar el ritmo de Rihanna en el Super Bowl LVII, estoy seguro de que tanto sus fans, como el público en general, están ansiosos por verla dar un gran show. Como todos sabemos, este evento es la final entre dos grandes equipos y como este, los realizan y cuidan minuciosamente para que no haya problema alguno y salga lo mejor posible. Aunque cada año la NFL se esfuerza por hacer lo mejor que puede, han habido veces que las cosas se les han salido de las manos y por eso te cuento los momentos más polémicos en la historia del Super Bowl.

¡Listo el Super Bowl LVII!: Reacciones de las Finales de Conferencia

Vamos de atrás para delante, pues este show ha albergado a artistas legendarios, como lo fue Janet Jackson.

Timberlake, Janet Jackson y el famoso "Nipplegate".

Era 2004, cuando en el escenario se presentaron Janet Jackson y Justin Timberlake y él debía de jalar el vestido de la cantante, pero debido a un problema de vestuario, el pecho de Janet quedó al descubierto ante miles de espectadores y ante cadena internacional. Tú qué opinas, ¿fue intencional o no?

El peor arbitraje en la historia del Super Bowl.

2006, la final se debatía entre los Steelers vs Seahawks, pero el arbitraje en este Super Bowl fue criticado fuertemente debido a que por más que los Seahawks hicieron su trabajo en la cancha, perdieron ante Pittsburgh 21 a 10.

La sombra de Prince que causó revuelo.

En el Half Time del Super Bowl en 2007, Prince se presentó en el escenario acompañado de una guitarra con un mástil que terminaba en una picuda punta. El revuelo se dio cuando Prince se posicionó detrás de una cortina blanca, donde su silueta se veía reflejada, pero debido a su cuerpo y el mástil de la guitarra, parecía ser una forma fálica, ¿crees que lo hizo con esa intención o fue una simple coincidencia?

¿Los Patriots hicieron trampa en la semifinal?

El encuentro previo a la final, los Patriots fueron blanco de críticas, ya que cuando enfrentó a los Colts, se dieron cuenta de que los Patriots habían desinflado un poco los balones durante el primer tiempo para beneficiar a Tom Brady. Aunque el culpable no fue directamente Brady, tuvo que pagar una multa y ausentarse por un tiempo por 4 fechas.

El robo del siglo: desaparece el jersey de Brady.

En 2017, cuando Tom Brady se quitó su jersey, alguien se escabulló a los vestidores y robó la camiseta deportiva del gran MVP. Pronto dieron con el responsable y catearon la casa de quien fuera el autor de tal crimen: Mauricio Ortega, un periodista mexicano. En este caso, tanto las autoridades de EEUU como de México tomaron cartas en el asunto, ya que varias cámaras lo filmaron. Lo increíble fue que en el momento del cateo encontraron más cosas de otro jugador.

#TakeAKnee el movimiento social prohibido en la NFL.

Tanto Maroon 5, como Eminem, apoyaron el movimiento social que le da soporte a las personas de color. Todo comenzó con un jugador, adoptando la posición de una rodilla en el suelo mientras sonaba el himno nacional de EEUU. Antes de que Eminem se presentara en el Halftime del Super Bowl, corrieron rumores de que les prohibieron a los artistas invitados que hicieran alguna seña apoyando al movimiento, pero al rapero no le importó, pues terminó haciéndolo. La NFL negó dicha prohibición, pero... ¿Tú qué opinas?

¡Celebra junto a los mejores comentaristas la final de la NFL! Este domingo 12 de febrero por Azteca 7 tienes una cita para disfrutar del Super Bowl.