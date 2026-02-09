¿Problemas en el paraíso? Travis Kelce llega al Super Bowl 2026 SIN Taylor Swift

Travis Kelce se convirtió en uno de los principales temas de conversación en el marco del Super Bowl 2026 pero no por su participación, pues su equipo los Kansas City Chiefs ni siquiera llegó a los Playoffs de la NFL, sino por su presencia en el partido más importante del año sin la compañía de su prometida, la cantante Taylor Swift.

Varias cámaras detectaron la presencia del ala cerrada de los Chiefs en la canca del Levi's Stadium en Santa Clara, California, sin embargo, no estaba acompañado por su futuro esposa.

Esto se suma a que en recientes días han surgido rumores de posibles diferencias entre ambos famosos, aunque sin riesgo de romper la relación, sí se ha hablado de que la boda entre ambos y que estaba pactada para este verano de 2026, podría aplazarse unos meses .

Travis Kelce sí está en el #SuperBowl!!!



El novio de Taylor Swift estará en uno de los palcos de Levi’s Stadium



pic.twitter.com/CwqRIfbM0T — Doble Cinco (@doble5mx) February 8, 2026

¿Podría Taylor Swift invitada sorpresa en el concierto de Bad Bunny del Super Bowl 2026?

A pesar de que muchos usuarios especularon sobre problemas entre Travis Kelce y Taylor Swift, otros empezaron a especular sobre la presencia de la intérprete de "Lover" como invitada especial de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, lo cual tampoco ha sido confirmado y solo lo sabremos a la hora exacta del show del Conejo Malo en el Levi's Stadium.

Bad Bunny concierto del Super 2026 ver EN VIVO y GRATIS: ¿A qué hora ver el show de medio tiempo?

No te pierdas completamente EN VIVO y GRATIS el concierto de Bad Bunny en el marco del show de medio tiempo del Super Bowl 2026, en donde los Seattle Seahawks y New England Patriots buscarán alzarse con el anhelado Vince Lombardi.

El artista puertorriqueño está llamado este domingo 8 de junio a protagonizar uno de los espectáculos de medio tiempo más vistos de toda la historia, siendo comparado con shows épicos como los que ofrecieron Michael Jackson y Prince.

Bad Bunny concierto del Super Bowl 2026 en vivo:

