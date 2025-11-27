Aseguran que Taylor Swift ESTÁ RECONSIDERANDO sus planes de boda con Travis Kelce

Apenas han pasado 3 meses desde que Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso, pero millones de fans alrededor del mundo ya están atentas a la más mínima señal de cuáles serán sus planes para la boda y cuándo ocurrirá.

Un medio estadounidense dio a conocer este jueves 27 de noviembre que la pareja ya está reconsiderando su idea inicial para la celebración: ahora quieren casarse en un espacio mucho más grande y hasta podría ser en una isla privada.

Aseguran Taylor Swift y Travis Kelce ya reconsideran dónde se casarán

Según afirmaron fuentes anónimas cercanas a la pareja, el portal especializado en celebridades Page Six dio a conocer que Taylor Swift y Travis Kelce estarían pensando en casarse en un lugar mucho más grande del que habían imaginado inicialmente, pues su lista de invitados ya creció.

Inicialmente se dijo que la pareja tendría su boda en un evento íntimo a realizarse en Rhode Island, estado donde Taylor tiene una famosa mansión a la orilla del mar desde hace más de una década. Sin embargo, al parecer, la fiesta enorme que les gustaría tener no tendría el espacio suficiente aquí.

Entre los posibles planes de la pareja, está conservar la idea de Rhode Island y hacer una segunda boda más grande. La otra posibilidad es eliminar el evento en Rhode Island y armar una fiesta enorme en un lugar como Blackberry Farm, en Tennessee; este último es un resort de lujo con vistas impresionantes a las Great Smoky Mountains.

Una opción más para Taylor y Travis es casarse en una isla privada. Podría tratarse de Necker, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas y perteneciente al millonario Richard Branson; él mismo se casó ahí con Joan Templeman, quien falleció hace solo unos días.