Así se ve Tenoch Huerta como Namor en Black Panther 2.

La nueva edición de la Comic Con nos ha revelado finalmente un misterio y pudimos comprobar cómo se ve Tenoch Huerta como Namor en Black Panther 2.

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El actor es conocido por sus actuaciones en la serie de Narcos: México, también ha participado en varias cintas de la pantalla grande como Madres, El Infierno y ahora llega al Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Cómo se ve Tenoch Puerta como Namor en Black Panther 2? El oriundo de Ciudad de México se ve en el adelanto a partir del siguiente contexto: al principio se muestra el estado en el que se encuentra la nación ficticia de Wakanda tras la muerte de su rey T’Challa, interpretado por Chadwick Boseman, quien falleció en 2020 a causa de cáncer de colon.



La nación ahora enfrenta una nueva amenaza con la cual tendrán que lidiar los héroes restantes: la Atlántida, pues la ciudad hundida será antagonista en la película y será liderada por Namor.



El personaje del mexicano Tenoch Huerta se observa con una vestimenta inspirada en la cultura azteca, incluso usa un penacho con la figura de lo que podría aparentar ser una especie de felino, como un jaguar. Su rol se enfrentará a Shuri (Letitia Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) y la persona que portará el manto del fallecido Iron Man, Riri Williams / Iron Heart (Dominique Thorne).

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El papel de Tenoch Huerta es un personaje que ha estado desde los inicios de Marvel en sus cómics. Se trata del rey de la Atlántida, pero a diferencia de su contraparte en DC Cómics, Namor es el primer mutante dentro del mundo de Marvel y contiene la misma genética que los X-Men. Se presentó por primera vez en 1939 y compartió páginas con Capitán América.