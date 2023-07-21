Ellos son los hispanos que participaron en Terminator: Destino Oculto

Terminator: Destino Oculto no solo se desarrolla dentro de México, si no que también cuenta con talento nacional y también hispano, ¡entérate de todos los actores latinos que actuaron en esta increíble película!

Y no te pierdas el Estreno Platinum: Terminator: Destino Oculto, este domingo 23 de julio y conviértete en #CasiMáquina en Azteca 7.