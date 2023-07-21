INICIA SESIÓN GRATIS
Autentícate por única ocasión.
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Ellos son los hispanos que participaron en Terminator: Destino Oculto
Terminator: Destino Oculto se desarrolla dentro de México, pero ¿sabías que tiene mucho talento latino? ¡Checa quiénes forman parte de esta gran película!
Terminator: Destino Oculto no solo se desarrolla dentro de México, si no que también cuenta con talento nacional y también hispano, ¡entérate de todos los actores latinos que actuaron en esta increíble película!
Y no te pierdas el Estreno Platinum: Terminator: Destino Oculto, este domingo 23 de julio y conviértete en #CasiMáquina en Azteca 7.
/
URL copiada