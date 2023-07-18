¿Sobrevivirías al ataque de un Terminator? ¡Descúbrelo en este Test!

Todos sabemos que el futuro es algo incierto, pero muchos no se imaginan que ese futuro podría traer consigo una terrible amenaza y la predicción de que la humanidad podría ser amenazada por una máquina que es casi indestructible. Y el protagonista de esta amenaza tiene nombre: Terminator, la última arma desarrollada por una computadora militar con el propósito de acabar para siempre con la raza humana.

Tú serás el blanco que el Terminator está buscando, por una razón que aún no logras comprender, el objetivo principal es acabar de una vez por todas por tu vida, y tendrás que decidir si corres hasta el fin del mundo o si te enfrentas a él, así que aquí será el escenario perfecto para que descubras si podrías sobrevivir a su ataque.

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