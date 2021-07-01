TEST | Descubre qué personalidad de Kevin Wendell Crumb de Glass eres.

Nuestro estreno Platinum "Glass" es la última parte de una trilogía integrada por "El Protegido" y "Fragmentado", en donde se conoce un poco más de las 24 personalidades de Kevin Wendell Crumb, personaje interpretado por James McAvoy.

¿Te has preguntado si pudieras ser alguna de las personalidades que viven en la mente de Wendell?

¡Descúbrelo en este test y compártenos tu resultado!

No te puedes perder nuestro estreno Platinum "Glass" el próximo domingo 4 de julio por la señal de Azteca 7.