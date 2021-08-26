Titanic: Teoría afirma que Jack fue solo una fantasía de Rose.

Titanic es la película dirigida por James Cameron, que después de 23 años de su estreno aún sigue dando qué hablar. Ahora, la cinta se viralizó en redes sociales tras convertirse en el tema principal de un hilo de Twitter, mismo que cuenta con más de 26.000 retuits.

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De acuerdo con un usuario llamado Luis, ha expuesto una teoría que, según Jack, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio, nunca existió, sino que en realidad era una fantasía de Rose, a la que dio vida Kate Winslet.

La teoría

De acuerdo con la publicación, señala que la película pone tanto empeño a ser históricamente precisa, pero cuenta con varios errores relacionados con el protagonista: Jack trae cosas que aún no habían sido inventadas, hace referencias a lugares que no existieron hasta después de que el Titanic se hundiera. Recordemos que el célebre transatlántico sufrió el accidente en el año 1912.

Profundizando en esta teoría que apunta a que Jack era solamente producto de la imaginación de Rose, el autor del hilo relata que él era exactamente lo que una persona rica se imaginaría como 'un pobre feliz'.

Además, en el largometraje, Jack habla de subirse a la montaña rusa del muelle de Santa Mónica, que se construyó en 1916, o sobre pescar hielo en el lago Wissota, que es artificial y fue creado en 1917.

Otros detalles, son la mochila que lleva el personaje, una bolsa militar reglamentaria de Suecia que se inventó en 1939, o su peinado, que no se popularizó hasta la década de los 30.

Los supuestos errores

Por otra parte, el usuario comparte también sus explicaciones sobre algunos errores en la grabación, que podrían justificarse si en realidad se trata de la visión de la protagonista. Además, se señala que el nivel del agua debería estar en diagonal en una escena en la que la pareja corre por el barco mientras se está hundiendo.

Rose, como una mujer blanca y adinerada, seguramente fue de las primeras en el bote salvavidas. Se podría estar imaginando cómo sería estar en un barco que se hunde, por lo que su descripción estaría mal

Otros aspectos cuestionables son la gélida temperatura del agua, que debería impedirles nadar o correr por ella, y que el dibujo de Jack no está firmado, por lo que podría haber sido obra de otra persona, como Cal.

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