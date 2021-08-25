Los Simpson: ¿Por qué Homero y Krusty, el payaso, se parecen?

Sin ser gran fan de Los Simpsons, a simple vista puede notarse que Homero y Krusty el payaso se parecen y quién mejor que Matt Groening para revelar los grandes secretos del programa.

Con 31 temporadas en pantalla, la serie animada es una de las más exitosas de todo el mundo y tiene muchos secretos e interrogantes como el gran parecido de Homero con Krusty. Ese par de personajes están dibujados idénticamente y tienen rasgos similares.

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Krusty es Homero disfrazado

El creador de la serie comentó que “la idea original detrás de Krusty, el payaso, era que fuera Homero disfrazado, aunque Homero no sea respetado por su hijo, que sí adora a Krusty. Si miras a Krusty, es simplemente Homero con el pelo extendido y un mechón en la cabeza”.

Según una entrevista para Entertainment Weekly, Groening aseguró “cuando miro a Krusty, pienso: ‘Sí, ese es Homero’. Otra de las ideas era que en algún capítulo Bart descubriera que Krusty, en realidad, era su padre disfrazado”.

En la temporada seis de Los Simpson, Homero se inscribió en la escuela de payasos, ahí aparece disfrazado como Krusty y es confundido con Krusty al grado que le salva la vida.

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