¡Te cuento todo sobre la nueva temporada de Lo Que La Gente Cuenta: El Podcast!

¿Ya te enteraste? Nuestro podcast de Lo Que La Gente Cuenta regresa con las experiencias más espeluznantes, ¿piensas perdértelas? Este miércoles 14 de septiembre estrenamos la segunda temporada.

¡Aquí tienes una probadita de la primera temporada del podcast!

Por años, la cultura mexicana ha estado rodeada de misticismo, incluso, nuestro país ha sido testigo de diversas historias de terror, que con el paso del tiempo se han convertido en leyendas. Pueblos, calles, oficinas, edificios, casas han sido parte de dichos relatos tenebrosos, ¿te ha pasado? Seguro que sí. ¿Cómo olvidar aquella noche repleta de sombras con formas sospechosas? O aquella visita con la abuela donde terminaste llorando debajo de las sábanas por sentir una vibra pesada. Como estos, tenemos demasiadas historias por contar, ¿cuál es la tuya?

El Podcast de Lo Que La Gente Cuenta está de regreso con grandes historias que te helarán la sangre, ¿estás listo para adentrarte en las pesadillas más vívidas? Este miércoles 14 de septiembre sé parte del estreno de nuestra segunda temporada y escucha las historias que jamás creíste que podían pasarle a alguien.

Ya que cualquier lugar y hora puede ser el escenario perfecto para experimentar un momento realmente tétrico, nuestros seguidores compartieron con nosotros los sucesos más extraños que han vivido, o ¿a los que han sobrevivido?

Esta nueva temporada viene recargada de anécdotas que se convertirán en tus pesadillas y pondrán tus sentidos a prueba, ¿te animas, o te da miedo? Podrás encontrarnos en todas las plataformas para podcast de TV Azteca, además de Youtube y en las redes sociales de Azteca 7.

Bien dicen por ahí que cada experiencia paranormal es un acercamiento a la muerte, o por lo menos eso es… Lo Que La Gente Cuenta.



¡Dale un vistazo a los nuevos capítulos de nuestra serie!