7 Razones por las que todos amamos a Moana.

Más que una princesa polinesia, Moana es una guerrera de fuertes convicciones, dispuesta a luchar y a salvar el legado de su familia, pero si esto no te parecen razones suficientes para convertirla en tu favorita, aquí te damos 7 razones para amarla.

1. Moana rompe todos los moldes

Esta chica es totalmente una líder, es una chica fuerte y muy valiente, dispuesta y lista para luchar por alcanzar sus objetivos, incluso su atuendo está diseñado para permitirle luchar con total libertad, mientras luce increíble.

2. Con el poder de la naturaleza

A Moana no sólo la acompaña su fortaleza interna y sus convicciones, además, cuenta con un poder muy especial, y es que su conexión con el mar y la naturaleza son sus grandes fortalezas, ¿a poco no es de lo más cool que podría pasarle a cualquiera?

Y seamos sinceros, que el mar te llame y se comunique contigo, requiere de una magia hermosa y especial.

3. Nunca abandona a sus amigos

Moana es tan leal que no mide ni el riesgo, ni duda en actuar de inmediato para defender a sus amigos o para salvarlos de cualquier peligro, tal es el caso del tierno e inocente Hei Hei, quien siempre se mete en problemas.

4.Amor de familia

La familia lo es todo y embarcarse en una aventura llena de peligrosas criaturas y retos, es una de las muestras de amor más nobles que puede tener alguien, así que, la hazaña de Moana resulta hermosa y tierna, ya que, la motivación principal de esta historia es precisamente el amor de familia.

A su vez, esta historia es sobre el amor propio y de cómo es importante encontrarse a sí mismo.

¡Esta adolescente no deja de llenarnos de orgullo y valor!

5. La edad no define tu valor

Moana tiene sólo 14 años, y esto la convierte en la heroína de Disney más joven de todas, por si fuera poco, está dispuesta a ser una exploradora de mar, tarea poco común entre las mujeres de cualquier edad. ¡Es asombrosa, nada la detiene!

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6. Inspiradora

La nobleza y la fortaleza de Moana no deja de inspirarnos a todos, y bueno, no por nada es la líder de todo un pueblo, sin duda, esta joven heroína nos recuerda a todos que sólo hace falta convicción y valor para lograr cualquier cosa.

Aunque siendo muuuuuy sinceros, Moana es una gran inspiración para las chicas, ya que, escucha a su corazón y sigue adelante a pesar de todos los peligros y obstáculos.

7. El respeto por los mayores

¿Habrá algo más tierno y adorable que la hermosa conexión de Moana y su abuela? ¡Quizá no! A todos nos toca fibras muy sensibles ver a esta guerrera es compasiva, amorosa, generosa, y agradecida con sus mayores, especialmente con los sabios ancianos que la rodean.

Este sábado no te pierdas “Moana” en la pantalla de Azteca 7.

