¡El estreno de la película My Little Pony: Nueva Generación trae increíbles sorpresas para ti!

La diversión y las sorpresas nunca faltan en Azteca 7, por eso este Día del Niño te invitamos a unirte a la celebración y llevarte un increíble kitzote, por lo que a continuación te diremos cómo hacerle para participar y ser uno de los afortunados.

¡Presta mucha atención! Lo único que tienes que hacer para llevarte este kitzote es disfrutar de tus programas favoritos y estar muy atento este sábado 30 de abril durante la transmisión de la película My Little Pony: Nueva Generación, donde aparecerá un código QR en pantalla que te llevará a un divertido quiz que debes responder correctamente.

Este quiz podrás responderlo también a través del sitio azteca7.com o en la app de TV Azteca En Vivo.

Tienes todo el sábado 30 de abril para participar y ser elegido como posible ganador de este kitzote que contiene increíbles sorpresas de My Little Pony.

Consulta aquí los términos y condiciones de esta dinámica:

BASES:

Podrán participar todas aquellas personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) de la República Mexicana que hayan leído y aceptado las presentes bases y condiciones de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) Los participantes deberán aceptar los términos y condiciones de la dinámica, así como completar todo el proceso descrito para hacer válida su participación.

b) Los participantes deberán estar pendientes del estreno de la película My Little Pony: Nueva Generación el día sábado 30 de abril por Azteca 7.

c) Durante la transmisión aparecerá un código QR que te direccionará al quiz que debes responder.

d) Los primeros participantes que coloquen la respuesta correcta y cumplan con todos los términos y condiciones de esta dinámica serán elegidos como posibles ganadores.

e) Sólo contarán como participaciones aquellas personas que cumplan con todos los términos y condiciones.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

A partir del lunes 2 de mayo, se elegirá a los posibles ganadores, una vez que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los ganadores serán anunciados en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

1 kitzote que incluye distintos regalos de la película My Little Pony: Nueva Generación.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía teléfonica para establecer los términos de la entrega del kidzote.

V. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

X. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

XI. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XII. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

XIII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIV. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.