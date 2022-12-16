Toy Story: ¿Cuál es la mejor película de la saga? Este es el ranking

Esta saga ha constituido un antes y un después para muchos seguidores y seguidoras que desde la primera entrega quedaron eclipsados con la historia de Woody y compañía. Muchas conversaciones se han desatado para determinar cuál es la mejor película de la saga.

Hace poco se cumplieron 25 años del estreno de la primera película de Toy Story, la cual tuvo un éxito rotundo y dejó muy bien posicionada a Pixar en lo que a realización de films de animación se refiere, al punto que la productora comenzó a cosechar muy buena fama ante el público, ya que esta película fue un parteaguas para lo que vendría después. Ahora bien, hablemos de esta saga, enumerándolas de la mejor a la peor y despejemos las incógnitas.

¿Cuál es la mejor película de Toy Story?

Los y las fans consideran que la primera película de Toy Story, que se estrenó en 1995, es la mejor de la saga. El argumento para sostener este punto es muy preciso: si eres chico, es imposible que no te sientas representado por Andy e incluso podrías ver en Woody y Buzz a algunos de tus juguetes. Si eres más grande, podrás disfrutar de lo bien desarrollada que está la personalidad de cada personaje, la maravillosa animación y cómo los escritores juegan con los diferentes géneros a lo largo de la historia (terror, suspenso, drama, acción), pero sin salirse del ambiente familiar que requiere Disney.

Toy Story 2, que salió en 1999, ocupa un digno segundo puesto. La escena de cuando arreglan a Woody todavía la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón; por su parte, tanto Al como Stinky Pete fueron muy buenos villanos. El primero quizás sea el segundo mejor de la franquicia, aun así, el fime conserva las aventuras divertidas, las maravillosas acotaciones de los personajes secundarios y también, profundiza en las problemáticas de la vida de los juguetes.

Y el podio se completa con la más reciente de todas, Toy Story 4 que se lanzó en 2019 y cuyo personaje principal es Forky, un invento infantil, es una adquisición genial que de inmediato se distingue del resto, ya que hasta este momento sólo habíamos visto en la historia, juguetes más clásicos, dejando de lado a los marginales que muchos también amamos.

¿Estás de acuerdo con este ranking?

Vale decir que no tienes por qué coincidir con este orden y que las diferencias nutren el diálogo. Ahora bien, puedes debatirlo con tus amigos y dar tu puntode vista o incluso, hacer tu propio ranking, pero de lo que estamos seguros es de que nadie duda de la calidad y el ingenio de los creadores de Pixar con esta saga.

Así que aprovecha estas vacaciones para hacer un maratón, preparar palomitas y revivir cada una de estas películas.