Cuántos océanos tiene el planeta

Las profundidades del mar profundo son realmente alucinantes, ya sea por su inmensidad o por el misterio que siempre ha rodeado esta zona. Sin embargo, es un buen momento para aclarar que el mar y los océanos son distintas cosas… aunque forman parte del gran cuerpo de agua que concentra el 70% de la Tierra. Por eso vale la pena conocer cuántos son y cómo se llaman los océanos del planeta.

¿Cuáles son los océanos que tiene el planeta Tierra?

Para empezar, se debe de indicar que los océanos son vastas extensiones de agua salada, las cuales cubren la mayoría del planeta. La Administración Nacimiento Oceánica de los Estados Unidos indica que existe un solo océano global, el cual se divide en 5 zonas distintas. Entonces, estos 5 son el Ártico, el Antártico, el Índico, el Pacífico y el Atlántico. Incluso, se debe recordar que fue hasta el 2021 que de manera “internacional”, el Antártico fue reconocido hasta el 2021.

Parte de la polémica que rodeaba el tema del océano Antártico, recae en que algunos expertos rechazaban de manera categórica que fuera una masa de agua que cumpliera con la “extensión” necesaria. En este caso, la catalogaban como una extensión fría al sur de los océanos Pacífico, Índico y Atlántico.

Sin embargo, ya superada esa situación, se específica que este océano (el último reconocido entre los océanos generales) tiene cerca de 20 millones de kilómetros cuadrados y su temperatura varía entre los -2 y los 10 grados centígrados. Es el único que rodea uno y alcanza hasta otros 3 continentes. Y por allí pasa la corriente de agua más grande del mundo, por donde transporta el mayor volumen de agua: la circumpolar antártica.

¿Cuál es la diferencia entre mares y océanos?

Este es un término/concepto que se suele utilizar de manera indistinta, pero si eres de las personas que les agrada ser precisos en extremo, la diferencia radica en lo extenso y lo profundo. En este caso, los océanos son más grandes y profundos que los mares, anotando también que los mares suelen estar rodeados parcialmente de tierras, por ello hay mayor actividad humana en esas zonas.