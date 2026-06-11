¿Cuántos mares tiene el planeta Tierra?
Aunque hay historias místicas sobre los océanos, existe una cifra que los expertos manejan respecto a los mares del planeta Tierra. Estos son y así se llaman.
Tal vez has escuchado las historias o las épicas de los 7 mares, que están vinculadas con situaciones específicas de la mitología de ciertos dioses. Sin embargo, esas son narreativas que hablan de una división particular de las grandes masas de agua. Pero además, se suele confundir el término de mares y océanos, por eso es necesario aclarar algunos puntos respecto a estas particularidades.
¿Cuál es la diferencia entre mares y océanos?
Aunque suele confundirse o mezclarse la terminología, se puede indicar de manera rápida y sencilla que las diferencias radican en lo grande y profundo. Es decir, los océanos son más grandes y más profundos que los mares. Por eso, cabe aclarar también, que los océanos son las enormes masas de agua salada que cubren alrededor del 71% de la superficie del planeta.
Algo que también podría ayudar a las personas para entender la diferencia, es que los mares regularmente están parcialmente rodeados de tierra y por eso ahí los humanos hacen actividades de manera frecuente. En cambio los océanos son extensiones continuas de agua con profundidades promedio de 3688 metros, donde los seres humanos hacen bien en no presentarse.
¿Cuántos mares hay en la Tierra?
Descartando ya a los océanos como una opción de respuesta, se debe aclarar que algunas fuentes contabilizan más de 50 mares alrededor del mundo. Cada uno de los continentes tiene esparcidos sus respectivos espacios de agua que acumulan mares a lo largo de los 5 océanos reconocidos por la conversación científica. Pero, en ese sentido, se destacan 3 como los más grandes del mundo.
@hernanviaja ¿Qué opinas de esto? 🤔💭 Aquí les traigo un video un poco diferente que merece la pena compartir. Hace unos dias leí en un libro sobre la #Zonamuerta y quise investigar un poco más. Así que les quise compartir este resumen de lo que significa una de las zonas con los niveles más bajo de oxígeno en el planeta 🌎 y no sólo eso, esta no sería la única zona con estas características, en realidad hay 3 zonas más y con el tiempo se van ampliando... cosa que debería preocuparnos a todos 😔 Vean el video hasta el final y me cuentan que opinan al respecto #mararabigo #mediooriente #mares #oceanos #faunamarina #cuidemoselplaneta #contaminacionambiental #turismo #recorriendoelmundo #asia #viajando #lugaresasombrosos #lugaresimpresionantes #video #videoviral #tbt #salvemoselplaneta #impactoambiental #cuidemoselplaneta🌎 #impactoambiental♻️ #biodiversidad #tiktok #tiktokviral ♬ Spiritual BGM healed with natural sounds - Red Blue Studio
- Mar Arábigo - A este también se le conoce como el Mar de Arabia o de Omán y forma parte del Océano Índico. Tiene una superficie de 3862 millones de kilómetros cuadrados, alcanza profundidades de más de 4600 metros y cubre a países como Omán, Yemen, Pakistán, Somalia, las Islas Maldivas y la India.
- Mar de la China Meridional - Este segundo mar cuenta con 3500 millones de kilómetros cuadrados. Se ubica en el continente asiático, y se reparte en cientos de islas alrededor del continente, las cuales protagonizan peleas entre las naciones sobre la soberanía de las mismas.
- Mar del Caribe - En América está este con una extensión de 2755 millones de kilómetros cuadrados. Es un mar abierto del Océano Atlántico tropical y su profundidad es de casi 8000 metros, alcanzando los 7686.