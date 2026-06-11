¿Cuántos mares tiene el planeta Tierra?

Tal vez has escuchado las historias o las épicas de los 7 mares, que están vinculadas con situaciones específicas de la mitología de ciertos dioses. Sin embargo, esas son narreativas que hablan de una división particular de las grandes masas de agua. Pero además, se suele confundir el término de mares y océanos, por eso es necesario aclarar algunos puntos respecto a estas particularidades.

¿Cuál es la diferencia entre mares y océanos?

Aunque suele confundirse o mezclarse la terminología, se puede indicar de manera rápida y sencilla que las diferencias radican en lo grande y profundo. Es decir, los océanos son más grandes y más profundos que los mares. Por eso, cabe aclarar también, que los océanos son las enormes masas de agua salada que cubren alrededor del 71% de la superficie del planeta.

Algo que también podría ayudar a las personas para entender la diferencia, es que los mares regularmente están parcialmente rodeados de tierra y por eso ahí los humanos hacen actividades de manera frecuente. En cambio los océanos son extensiones continuas de agua con profundidades promedio de 3688 metros, donde los seres humanos hacen bien en no presentarse.

¿Cuántos mares hay en la Tierra?

Descartando ya a los océanos como una opción de respuesta, se debe aclarar que algunas fuentes contabilizan más de 50 mares alrededor del mundo. Cada uno de los continentes tiene esparcidos sus respectivos espacios de agua que acumulan mares a lo largo de los 5 océanos reconocidos por la conversación científica. Pero, en ese sentido, se destacan 3 como los más grandes del mundo.