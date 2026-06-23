El mes de junio de 2026 llegará con uno de los eventos más esperados por los amantes del cielo nocturno: la Luna Llena de Fresa, el nombre con el que se conoce tradicionalmente a la luna llena de este periodo del año.

Este fenómeno ocurrirá el 29 de junio de 2026, cuando la Luna alcance su fase completamente llena. En México, el momento de mayor iluminación será aproximadamente a las 17:57 horas, aunque podrá observarse durante la noche y las primeras horas de la madrugada siguiente. Si bien su nombre puede causar confusión, la Luna de Fresa no significa que el satélite natural vaya a cambiar de color o tomar una apariencia rosada. El término está relacionado con una tradición antigua y no con una transformación física de la Luna.

¿Qué es la Luna de Fresa? Este es su significado

La Luna de Fresa tiene su origen en pueblos indígenas de Norteamérica, quienes utilizaban los ciclos de la Luna para identificar diferentes épocas del año. La luna llena de junio coincidía con la temporada en la que se recolectaban fresas silvestres, por lo que comenzó a asociarse con este fruto. Con el tiempo, el nombre pasó a formar parte de los calendarios astronómicos y se volvió una manera popular de identificar la luna llena de junio. Sin embargo, el fenómeno no cambia la superficie lunar ni altera su color real.

En algunos momentos puede parecer que la Luna tiene tonos más cálidos, como naranja, amarillo o rojizo, especialmente cuando está cerca del horizonte. Este efecto ocurre por la forma en que la luz atraviesa la atmósfera terrestre y puede presentarse en cualquier época del año.

El mejor lugar de México para ver la Luna Llena de junio, también conocida como Luna de Fresa 2026|Pinterest

Cómo ver la Luna de Fresa sin equipo especial

Uno de los puntos más atractivos para ver la Luna de Fresa es que no se necesita contar con telescopios u objetos especializados para observarlo. Para apreciarlo mejor, basta con buscar un lugar con poca iluminación artificial, una vista despejada del cielo y buenas condiciones del clima. Además, debido a que ocurrirá poco después del solsticio de junio, la Luna podrá verse relativamente baja en el cielo desde el hemisferio norte, lo que puede generar una sensación visual de mayor tamaño.

El mejor lugar de México para ver la Luna Llena de junio, también conocida como Luna de Fresa 2026|Pinterest

Más allá de su belleza, la Luna de Fresa también representa una oportunidad para conocer cómo diferentes culturas han relacionado los movimientos del cielo con las estaciones, las cosechas y los cambios de la naturaleza.