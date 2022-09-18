VIDEO: Así fue la impactante entrada de Canelo Álvarez con Alejandro Fernández.

Con México lindo y querido, el tema que inmortalizó Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, Alejandro Fernández hizo vibrar a Las Vegas, Nevada en el inicio de la trología entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin.

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¡ESPECTACULAR SALIDA de 'Canelo' acompañado de Alejandro Fernández, que interpreta México lindo y querido! #LoQuiereNoquear #BoxAzteca 🥊 pic.twitter.com/xvOdWyS7U3 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 18, 2022

Con el tradicional traje de charro, el Potrillo apareció en escena junto al campeón mexicano que salió con toda la intención de vencer a su rival kasajo e imponer un nuevo golpe de autoridad.

Y es que después de un tropiezo en su último combate, el tapatío lució en todo momento concentrado y saludando a los miles de asistentes que se dieron cita en la T-Mobile Arena para verlo en una fecha especial después del 15 de septiembre.

Cabe mencionar que en la previa, justo cuando Canelo se alistaba para dar sus primeros pasos rumbo al ring contó con el apoyo y un palomazo de su amigo Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

En las imágenes se puede ver al intérprete de Ya supérame transmitiéndole todo su buena vibra a su amigo, con quien ha forjado una gran relación en los recientes meses.