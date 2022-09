VIDEO: Canelo Álvarez pierde dos kilos de sudor en entrenamiento.

Se viene la tercera parte de la rivalidad entre el oriundo de Guadalajara y Gennady Golovkin. A partir de esta situación la preparación física de ambos ha sido seria e intensa y para ello, compartiremos un video que demuestra que Canelo Álvarez perdió dos kilos de sudor en su entrenamiento.

Platicamos sobre la conexión del Canelo con el regional mexicano.

El pugilista se ha tomado muy en serio este combate ya que viene de sufrir su segunda derrota en 61 peleas como profesional. La caída ante Dmitry Bivol fue la primera en 9 años, algo que demuestra la notable jerarquía que tiene en el mundo del boxeo. El ruso se sumó a Floyd Mayweather como los únicos boxeadores ante los que sucumbió el Canelo y ciertamente buscará evitar a toda costa que haya un tercer nombre que pueda presumir de haberle ganado.

Te puede interesar: Este es el outfit millonario con el que Canelo Álvarez llegó a Las Vegas

Es preciso destacar, para quienes no son seguidores del boxeo, que cada boxeador debe pesarse antes de un combate para cumplir con los requisitos propios de cada categoría. Es decir, cada una se encuadra dentro de un cierto pesaje y no hay excepción para nadie pues absolutamente todos deben pasar por este proceso. Canelo no fue la excepción y esta situación llevó a que supiéramos de una peculiaridad interesante de su proceso de preparación.

¿Cómo hizo Canelo Álvarez para perder dos kilos de sudor en entrenamiento? Canelo compartió en Instagram un video en el que dejó ver el resultado de su extenuante entrenamiento cardiovascular que dejó como resultado un enorme charco de sudor que salió por sus pantalones. De acuerdo con la persona que hizo la grabación el pugilista perdió cerca de 5 libras (poco más de 2 kilos).

Para conseguir su objetivo, se puso un traje especial que le cubrió por completo el cuerpo, esto hizo que con el calor que generó con el ejercicio, sudara a un ritmo acelerado y aunque no bajó de peso como tal, debido a que perdió agua, fue suficiente para fortalecer su cuerpo. Para poder cumplir con su cometido tuvo que realizar muchos ejercicios para ganar velocidad, perder peso y estar con la mejor condición física para aguantar el ritmo del kazajo de 40 años.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin?

Recuerda que el próximo sábado 17 de septiembre tienes una cita con Azteca 7, a través de La Casa del Boxeo podrás disfrutar de la tercera pelea entre Canelo Álvarez y GGG.