¿Qué precio tiene el outfit con el que Canelo Álvarez llegó a Las Vegas?

Uno de nuestros mayores emblemas deportivos ya se encuentra instalado en Estados Unidos para el combate del próximo sábado 17 y la expectativa es enorme. A partir de este hecho, y también como algo inevitable, surgen hechos peculiares como es el caso del millonario outfit con el que Canelo Álvarez arribó a Las Vegas.

El oriundo de Guadalajara se va a enfrentar a Gennady Golovkin en el marco de lo que será un combate importante para ambos. El pugilista mexicano viene de haber sumado su segunda derrota luego de caer ante Dmitry Bivol, por lo que buscará revancha de aquel trago amargo. Ahora bien, dentro de un contexto que no tiene nada que ver con el boxeo, hay que mencionar como llegó el Canelo a la famosa ciudad del pecado.

¿Cuál es el outfit millonario con el que Canelo Álvarez llegó a Las Vegas? Canelo Álvarez arribó luciendo una pijama verde de la prestigiosa marca Dolce & Gabanna. El pugilista presumió su apariencia en redes sociales donde también obtuvo muchos elogios por su atuendo que lleva a distinguirlo como uno de los deportistas más elegantes tanto de México como del mundo.

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La pijama tuvo la peculiaridad de que la marca bordara en el bolsillo que tiene en el pecho, las iniciales del pugilista decorado con unas ramas de olivo. Aunque se ve muy sencillo el outfit, es menester destacar que su precio tendría un valor de casi 80 mil pesos: 58 mil de la chaqueta y 23 mil pesos del pantalón de acuerdo con el sitio de la marca.

Cabe mencionar que la firma y el tapatío tienen una relación de hace ya tiempo, pues al ser su patrocinador, lo ha vestido para muchas de sus peleas.

A esto tenemos que agregar que Canelo ha realizado un entrenamiento muy intenso con el fin de mejorar respecto a lo que fue su última pelea donde lamentablemente sumó su segunda derrota en su muy exitosa carrera profesional y llena de títulos para presumir.

¿Cuándo y dónde ver la pelea de Canelo Álvarez vs Gennady Golovkin?

Recuerda que el próximo sábado 17 de septiembre tienes una cita con Azteca 7, a través de La Casa del Boxeo podrás disfrutar de la tercera pelea entre Canelo Álvarez y GGG.