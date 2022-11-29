VIDEO: Este es el tráiler de Elemental, la nueva película de Disney.

Fanáticos y fanáticas de la animación tienen un buen motivo para estar contentos, ya que finalmente se publicó el trailer de Elemental, la nueva película de Disney.

Se sabe que se estará estrenando el 16 de junio del año que viene y llevará al público hasta el fantástico mundo de Ciudad Elemento, donde conviven los residentes de Fuego, Agua, Tierra y Aire. Precisamente dos de los elementos, Candela, que es Fuego, y Nilo, que es Agua, son los protagonistas de la cinta dirigida por Peter Sohn (El Viaje de Arlo). Ahora bien, para dar más detalles mejor pasemos a contar que es lo que se vio en el trailer.

¿Cómo es el tráiler de Elemental, la nueva película de Disney?

En el adelanto de minuto y medio de duración un personaje al que no se le ve la cara y ataviado con un traje azul brillante se sube a un tren repleto de gente que se dirige a Ciudad Elemento. Sin embargo, por sus brazos y piernas, que lleva descubiertas, se aprecia que el personaje es Fuego. Una vez dentro, camina por el vagón escuchando música y cruzándose con sus curiosos y divertidos compañeros de Tierra, Agua y Aire.

Continuando con el tráiler, al acercarse a la parada, el tren traquetea y a Fuego se le caen los cascos... Y es entonces cuando, al agacharse para recogerlos, se cruza con Agua, que se presenta como Nilo. Fuego, por su parte, le responde que ella se llama Candela, y ambos parecen comenzar a partir de entonces una bonita amistad.

La sinopsis de Elmental cuenta lo siguiente: "la historia presenta a Candela, una joven dura, avispada y pasional, cuya amistad con un chico divertido, sensible y que se deja llevar, Nilo, desafía sus creencias sobre el mundo en el que viven".