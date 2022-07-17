VIDEO: Recrean película de Jim Carrey para su examen final.

Es impresionante encontrar algo así pero realmente sucedió pues un grupo de estudiantes recreó una película de Jim Carrey para su examen final.

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Esta peculiar historia proviene de TikTok donde desde la cuenta @cris.unzi se mostró el detrás de escena de la realización que cosechó un buen nivel de popularidad dentro de la red social, algo que es muy entendible si consideramos que hechos así no son del todo normales dentro de espacios de enseñanza.

¿Cuál fue la película de Jim Carrey que recrearon para un examen final? Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos fue el film protagonizado por Jim Carrey y Kate Winslet que eligieron recrear en el examen final de la universidad.



Este largometraje es uno de los más populares en la extensa filmografía del canadiense que en esta oportunidad logró un gran nivel de aceptación entre el público como la crítica por su trabajo.



Los realizadores de esta novedosa iniciativa son estudiantes de la carrera de comunicación visual que se dicta en el Duoc UC que pertenece a la Universidad Católica, uno de los principales centros de educación de Chile.

En los comentarios los usuarios de TikTok han felicitado a los estudiantes por recrear el film donde actuó Jim Carrey.

Algunos otros han externado sus deseos de verla en algún medio.

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