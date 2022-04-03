Los videojuegos nos enseñan otros idiomas y a concentrarnos mejor.
La experiencia de los E-Sports llega ahora con los Linces UVM. Videojuegos y educación, son parte de la transformación.
Vive la final del torneo E-Sports Linces UVM 2022. Descubre con los finalistas cómo los videojuegos fomentan el trabajo en equipo, mejoran la capacidad de respuesta y liderazgo. Disfruta toda la emoción de este torneo junto a Linces UVM 2022.
Disfruta de la transmisión aquí: https://www.twitch.tv/enjoyesportsleague