Ghost of Tsushima: los paisajes del Japón real que inspiraron el mundo del videojuego

El diseño del mundo de Ghost of Tsushima representó un desafío de gran escala para el estudio Sucker Punch. Para dar vida a la isla japonesa, el equipo creativo combinó elementos geográficos reales con una dirección artística centrada en la belleza natural y la atmósfera cinematográfica.

Mediante el desarrollo de herramientas procedimentales avanzadas y una cuidada paleta de colores, los desarrolladores lograron construir un entorno extenso y dinámico. El resultado es un mapa interactivo diseñado para guiar de forma orgánica al jugador a través de la exploración.

Masha y el Oso: El primer petirrojo

¿De qué se trata el juego Ghost of Tsushima?

Ghost of Tsushima es un videojuego de acción y aventura en mundo abierto ambientado en el Japón feudal de 1274. La historia sigue a Jin Sakai, un guerrero samurái que sobrevive a la invasión del Imperio mongol en la isla de Tsushima. Para defender a su hogar y liberar a su pueblo, Jin se ve obligado a romper con su estricto código de honor tradicional y convertirse en "El Fantasma", adoptando tácticas poco convencionales de sigilo y combate. El título destaca por su impresionante apartado artístico, su fiel recreación histórica y un mapa expresivo guiado por el viento.

¿En qué se inspiró el mundo abierto de Ghost of Tsushima?

El proceso de dar forma al entorno virtual de Ghost of Tsushima implicó un minucioso trabajo de campo por parte de los desarrolladores, quienes recorrieron la verdadera isla japonesa para registrar texturas visuales, hojas mediante escaneo fotográfico y registros de audio ambiental. Lejos de buscar una copia topográfica exacta, el equipo estructuró el mapa bajo dos directrices estéticas principales: la preponderancia de la belleza natural y el contraste con las estructuras artificiales.

Para solucionar el reto técnico que suponía poblar un territorio de gran magnitud sin saturar los recursos de desarrollo, el estudio ideó sistemas automatizados de colocación de follaje. Estas tecnologías permitieron manejar densidades masivas de vegetación y aplicar paletas cromáticas audaces, como campos de flores blancas o juncos oscilantes, que refuerzan la tensión dramática del combate.

Asimismo, se introdujo el mecanismo dinámico del viento guía, concebido para desplazar la hierba, la ropa de los personajes y los elementos del escenario en sintonía con las acciones del protagonista. De este modo, la geografía no funciona como un simple telón de fondo estático, sino como un elemento narrativo vivo que acompaña al jugador en su exploración por biomas variados que van desde humedales cubiertos de musgo hasta cumbres montañosas azotadas por tormentas.