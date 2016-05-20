Hoy en Wilfred: saldrá a relucir su gran Heroísmo #PonleAl7 12:25 am

Jenna decide poner una alarma de seguridad en su casa debido a los resientes asaltos en hogares vecinos, pero este hecho hace sentir a Wilfred un tanto menospreciado.

Sin embargo, en el intento por demostrar su valía como perro guardián, provoca accidentes que ponen en riesgo varias vidas.

Además, Ryan se aleja de Jenna por lo que siente hacia ella. ¿Resultará o volverá a buscarla?

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7

