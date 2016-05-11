Wilfred: adivina quién estará bajo Sospecha #PonleAl7 12:25 am
11 de mayo - La hermana de Ryan no ha tomado las mejores decisiones desde que es madre de familia. Él intentará ayudarla, pero...
Ryan piensa que desde que su hermana Kristen es madre ha tomado decisiones muy extrañas, por lo que intenta cuidarla de las posibles consecuencias.
Más adelante, Ryan conoce a Michael, el nuevo novio de Kristen, y hace todo lo necesario para convencerse que es el hombre que su hermana merece. Mientras tanto ¿qué hará Wilfred?
Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7