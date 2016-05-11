Wilfred: adivina quién estará bajo Sospecha #PonleAl7 12:25 am

Ryan piensa que desde que su hermana Kristen es madre ha tomado decisiones muy extrañas, por lo que intenta cuidarla de las posibles consecuencias.

Más adelante, Ryan conoce a Michael, el nuevo novio de Kristen, y hace todo lo necesario para convencerse que es el hombre que su hermana merece. Mientras tanto ¿qué hará Wilfred?

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7