Wilfred: alguien debe detener la Confrontación #PonleAl7 12:25 am

Kristen planea una cena navideña donde se reunirá toda la familia, pero su madre pierde los estribos ante las sutiles provocaciones de su ex esposo. Entonces, Wilfred intenta diluir el tenso ambiente que se ha creado, sin esperar que esta acción le revelaría información importante.

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7