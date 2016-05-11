Wilfred: alguien lo tendrá que Consolar #PonleAl7 12:25 am
11 de mayo - Wilfred se siente celoso de la nueva amistad que Ryan a formado con el cartero, así que entra en acción para acabar con esa relación
Wilfred se siente traicionado por Ryan cuando decide hacerse amigo del cartero; sin embargo, una luz divina hace que cambie de actitud. Por medio de este divertido cambio intenta separar a Ryan de su nuevo amigo.
Finalmente Jenna y Drew regresan de su luna de miel y se encuentran con... vamos a ver.
Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes12:25 am #PonleAl7