Wilfred: alguien más deberá atender su Delirio #PonleAl7 12:25 am

Wilfred se percata de que no es tan joven como creía, por lo que planea la forma de que no lo olviden, sobre todo su dueña Jenna. Entonces, crea un cuento sobre su vida y le pide ayuda a Ryan para escribirlo.

Por otra parte, se acerca el cumpleaños de Jenna, así que Drug le organiza una fiesta con objetos que para nada se acercan siquiera al gusto de su esposa. Por ello, Ryan se ofrece a ayudarlo, pero... descubre lo que sucede.

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7