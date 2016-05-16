Wilfred: deberá creer en su Intuición #PonleAl7 12:25 am
16 de mayo - Ryan y Wilfred empiezan a investigar a su vecino cuando se percatan de algunas actitudes extrañas que tiene. La función está por comenzar...
Ryan tiene ciertas preocupaciones que le impiden dormir bien, pero su atención se torna hacia algo sospechoso: su vecino. Al ver actitudes extrañas en éste, empieza a espiarlo e investigarlo junto con Wilfred. No te imaginas lo que descubren
Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7