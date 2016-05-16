Wilfred: deberá creer en su Intuición #PonleAl7 12:25 am

Ryan tiene ciertas preocupaciones que le impiden dormir bien, pero su atención se torna hacia algo sospechoso: su vecino. Al ver actitudes extrañas en éste, empieza a espiarlo e investigarlo junto con Wilfred. No te imaginas lo que descubren

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7