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Wilfred: deberá creer en su Intuición #PonleAl7 12:25 am

16 de mayo - Ryan y Wilfred empiezan a investigar a su vecino cuando se percatan de algunas actitudes extrañas que tiene. La función está por comenzar...

Wilfred, Intuición Capítulo 7, Temporada 11

Escrito por: Azteca

Wilfred, Intuición Capítulo 7, Temporada 11

Ryan tiene ciertas preocupaciones que le impiden dormir bien, pero su atención se torna hacia algo sospechoso: su vecino. Al ver actitudes extrañas en éste, empieza a espiarlo e investigarlo junto con Wilfred. No te imaginas lo que descubren 

          

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7