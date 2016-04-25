Wilfred: el perro generará Incertidumbre #PonleAl7 12:25 am

Un viejo dibujo provocará mucha incertidumbre en Ryan: ¿cuál es el origen de Wilfred? ¿Por qué lo ve como a un humano disfrazado de perro? Tras una serie de teorías generadas por ambos, deciden emprender un viaje hacia la verdad para descubrir quién era el dueño original de la mascota.

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7