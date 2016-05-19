Wilfred: la Distancia será clave para saber la verdad #PonleAl7 12:25 am
19 de mayo - Ryan quiere llegar al fondo del misterio. Ahora que sabe quién hizo el dibujo, toca averiguar por qué aparece Wilfred en él. Hay algo que no sabe...
Luego de que Ryan se enterara de que el dibujo que encontró fuera hecho por su hermana Kristen, ahora surge la pregunta: ¿Por qué aparece Wilfred en él?
Mientras Ryan hace todo lo posible por responder, Wilfred intenta que el abogado deprimido detenga su investigación.
Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7