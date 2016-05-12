Wilfred: ¿y si la Sinceridad falta en una amistad? #PonleAl7

Mientras Ryan se encuentra en un parque con Wilfred, aparece una excompañera de la preparatoria por la que nuestro abogado deprimido sentía atracción.

En un intento de seducirla, acude a la escuela de entrenamiento para mascotas que esta chica tiene.

Wilfred se siente emocionado de volver a la escuela, pero...

Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7