Wilfred: ¿y si la Sinceridad falta en una amistad? #PonleAl7
12 de mayo - Ryan lleva a Wilfred a la escuela, pero sólo para seducir a una excompañera de la preparatoria, y esto tendrá sus consecuencias
Mientras Ryan se encuentra en un parque con Wilfred, aparece una excompañera de la preparatoria por la que nuestro abogado deprimido sentía atracción.
En un intento de seducirla, acude a la escuela de entrenamiento para mascotas que esta chica tiene.
Wilfred se siente emocionado de volver a la escuela, pero...
Déjate morder por el humor de Wilfred de lunes a viernes 12:25 am #PonleAl7