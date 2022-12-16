Este anime constituye uno de los más populares que han salido en la historia de este género. A la fecha sigue siendo uno de los más requeridos y consumidos por parte del público y en esta oportunidad vale la pena responder a cuál es el más débil como también cuál es el verdadero poder de Yamcha en Dragon Ball Z.

A lo largo de los episodios se ve a muchos personajes secundarios que entran en acción a lo largo del desarrollo de la historia. Justamente quien nos convoca fue destinado al olvido por no ser lo suficientemente fuerte. Ahora bien, su presencia fue relevante y aquí desmenuzaremos como ha sido la cuestión.

¿Cuál es el más débil en Dragon Ball Z y cuál es el verdadero poder de Yamcha?

Hay que empezar diciendo que el verdadero poder de Yamcha es un misterio a lo largo de las emisiones y no hay opinión unánime al respecto. Incluso este aspecto llevó a que durante años hubieran algunas preguntas sin responder por parte de lo había sido Yamcha en lo que a su poderió se refiere.

Ahora bien, hay una sorpresa que acontece cerca del final y es que Yamcha era fuerte como Krillin. Durante mucho tiempo se pensó que que estaba en la misma esfera, dentro de lo que se refiere a las escalas de poder, junto al personaje antes mencionado.

Dicho esto también existe una situación muy peculiar y es que a manudo se ha referenciado a Yamcha como uno de los más débiles pero la realidad, tal y como la vimos unas líneas atrás, pasa por todo lo contrario porque se debe tener en cuenta que es de los poderosos dentro de esta producción que tanto ha dado que hablar a lo largo de estos años.