Ella es la hija de “La Peliteñida” de Yo soy Betty, la fea. (FOTOS)

Toca el momento de conocer a la hija de “La Peliteñida” de Yo Soy Betty, La Fea, la misma serie que sin duda alguna ha sido una de las más populares que ha dado Latinoamérica en su historia.

Patricia Fernández se convirtió en uno de los personajes más icónicos de esta producción que tan recordada es por el público como también es tan popular a este día, pues los índices de reproducciones en Netflix son impactantes y está en varios países en el top 10 de las series más vistas. Además, cada noche puedes disfrutarla a través de la pantalla de Azteca UNO.

¿Quién es la hija de la Peliteñida de Yo soy Betty, la fea?

Lorna Cepeda es la mujer en cuestión. Ella tiene 51 años, pues nació el 18 de noviembre de 1970 en Cartagena, Colombia. Aunque inició sus estudios en Psicología, fueron el modelaje y la actuación los que se convirtieron en su verdadera pasión y la llevaron a la fama.

En las redes sociales tiende a publicar muchas cuestiones referidas a su vida privada y en ella se destacan su rol como madre y abuela, los mismos con los que confirma permanentemente que tiene una relación cercana con su hija como con su nietita.

Y para complementar el hecho, está la enorme peculiaridad que fue abuela a los 50 años luego que su hija con 32 años (Daniela) a cuestas le confirmara que iba a tener una niñita. Ello también se complementa con el hecho que fue madre de muy joven, más precisamente a los 18 años aunque afortunadamente ese hecho no fue un impedimento para que pueda desarrollar una carrera exitosa como le terminó pasando con Yo Soy Betty, La Fea.