Ella es la hija de Marcela Valencia de Yo soy Betty, la fea. (FOTOS)

La telenovela colombiana ha dejado todo tipo de historias y un nivel de popularidad enorme que al día de hoy se mantiene. Dicho esto, es momento de hablar de la hija de Marcela Valencia de Yo Soy Betty, La Fea.

La actriz luego de esta producción decidió darle peso a su vida familiar, algo a lo que ya le había dado mucha importancia al momento de comenzar a grabar la telenovela, pero con el tiempo pasó a ser de gran trascendencia.

¿Quién es la hija de Marcela Valencia de Yo soy Betty, la fea?

Gabriela es el nombre de la antes pequeña y hoy adulta de 27 años que es abogada y vive en Estados Unidos. Y sorprende que a pesar de ser hija de una madre tan famosa, creció muy lejos de las luces de los flashes.

La joven, quien fue parte de la lista de honor de la Universidad de Boston, tuvo su propio momento de acercamiento con el mundo del espectáculo, pues ella también es actriz y cantante. En 2016 Natalia Ramírez contó que su hija trabajaba con Telemundo, pero decidió dejar su carrera artística para enfocarse en sus estudios.

Además de la excelente relación que Gabriela lleva con su mamá, también mantiene un gran lazo con Ricky Díaz, el esposo de Natalia, con quien ambas comenzaron a vivir cuando Gaby tenía 5 años de edad, incluso ella lo considera un segundo padre. Actualmente, Gabriela Serrano tiene su cuenta de Instagram privada pero su madre, con quien comparte un increíble parecido, frecuentemente comparte fotos en las que se les ve juntas en momentos especiales.