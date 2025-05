10 de mayo: Las mamás en el deporte que han destacado a nivel mundial

El mundo del deporte ha sido testigo de historias inspiradoras de mujeres que han demostrado que la maternidad no es un obstáculo para alcanzar la grandeza. Atletas de diversas disciplinas han regresado a la competencia después de ser madres, logrando títulos, récords y dejando un legado imborrable.

Allyson Félix: la velocista que cambió las reglas

La estadounidense Allyson Félix no solo es la atleta más laureada en la historia de los mundiales de atletismo, con 13 medallas de oro, sino que también se convirtió en un símbolo de lucha por los derechos de las madres deportistas. En 2018, tras quedar embarazada, Nike le ofreció un contrato con una reducción del 70% de su salario. Félix no aceptó y expuso la situación en una columna del New York Times, lo que llevó a la marca a cambiar su política y garantizar estabilidad financiera a las atletas embarazadas.

Serena Williams: la reina del tenis

La leyenda del tenis Serena Williams ganó el Abierto de Australia en 2017 mientras estaba embarazada de su hija Olympia. Tras dar a luz, enfrentó complicaciones de salud, pero regresó a las canchas y alcanzó cuatro finales de Grand Slam. Su historia es un testimonio de resiliencia y determinación, demostrando que la maternidad no es un límite para la excelencia deportiva.

Mary Luz Andía: la marchista que desafió expectativas

La peruana Mary Luz Andía, especialista en marcha atlética, logró batir un récord sudamericano y clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 después de convertirse en madre. Su hija, Emma Luciana, se convirtió en su mayor motivación, impulsándola a seguir compitiendo al más alto nivel.

Además de las atletas mencionadas antes, hay muchas otras que han logrado grandes éxitos en el deporte mientras equilibran la maternidad. Aquí algunos ejemplos:

Lorena Ochoa (Golf): La mejor golfista mexicana de todos los tiempos, ex número uno del mundo en la LPGA, ha combinado su vida familiar con su legado en el golf.

María del Rosario Espinoza (Taekwondo): Triple medallista olímpica mexicana, ha seguido vinculada al deporte como entrenadora, demostrando que la maternidad no ha sido un obstáculo para su carrera.

Alex Morgan (Futbol): La estrella de la selección de Estados Unidos. ganó títulos internacionales después de convertirse en madre, incluyendo la Copa Oro femenina.

Jackie Nava (Boxeo): La Princesa Azteca ha sido campeona mundial en varias ocasiones y ha demostrado que la maternidad no impide el éxito en el ring.

Edna Carrillo (Judo): Clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024 después de ser madre, mostrando su determinación y talento.

Demita Vega (Vela): Ha representado a México en competencias internacionales y ha logrado equilibrar su carrera deportiva con la maternidad.

Inés Melchor (Maratón): La atleta peruana retomó su carrera después de ser madre y sigue compitiendo al más alto nivel.

Estas mujeres han demostrado que la maternidad no es un obstáculo, sino una fuente de fortaleza. Sus historias inspiran a nuevas generaciones de atletas y redefinen los límites de lo posible en el deporte.

¡Feliz Día de la Madre!