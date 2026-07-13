Los 2 deseos de Antonio Mohamed en Argentina para cuando se marche de Toluca

Antonio Mohamed atraviesa una etapa exitosa con Toluca, pero eso no impide que piense en los desafíos que le gustaría afrontar más adelante. Mientras continúa enfocado en el Apertura 2026, el entrenador argentino habló sobre dos objetivos personales que espera cumplir una vez que termine su ciclo en el futbol mexicano.

Tras los sondeos que hubo de Boca Juniors, Antonio Mohamed reconoció cuáles son los sueños para el futuro en Argentina. El primero está relacionado con dirigir al “Xeneize”, una posibilidad que considera abierta para el futuro. El segundo pasa por Huracán, aunque no como director técnico, sino con la intención de convertirse en presidente de la institución argentina.

Antonio Mohamed reveló sus dos grandes objetivos en Argentina

En una charla con el ciclo Rincón Stone, conducido por Daniel Osvaldo, Mohamed aseguró que nunca existió un contacto formal con la directiva de Boca Juniors. Sin embargo, afirmó que cree que esa oportunidad llegará en algún momento y explicó que necesita sentirse valorado para aceptar un proyecto de esa magnitud.

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El estratega también señaló que recientemente percibió un respaldo importante por parte de la afición del club argentino. Según sus declaraciones, fue la primera ocasión en la que sintió un apoyo claro de los fanáticos cuando su nombre apareció como posible candidato para ocupar el banquillo de Boca.

El ‘Turco’ Mohamed revela la nueva estrategia del Toluca para lo que viene|Crédito: Toluca FC / X

Huracán también forma parte del futuro de Antonio Mohamed

Además de dirigir a Boca Juniors, Mohamed confesó que tiene otro deseo ligado al club donde es un referente. El entrenador expresó que sueña con convertirse en presidente de Huracán. Al mismo tiempo, dejó claro que por ahora continuará enfocado en su carrera como director técnico.

Los números de Antonio Mohamed con Toluca

Antonio Mohamed ha construido una etapa destacada con Toluca. Conquistó el Clausura 2025, el Apertura 2025 y la CONCACAF Champions Cup 2026. Además, acumula 46 partidos dirigidos, con 27 victorias, 13 empates y apenas 6 derrotas.

El equipo también supera los 90 goles anotados durante la temporada, cifras que respaldan el trabajo realizado por el entrenador argentino. Este año, el “Turco” tendrá la posibilidad de pelear por la Copa Intercontinental con el Toluca.

