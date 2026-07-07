Los 3 jugadores extranjeros que América quiere vender para el próximo Apertura 2026

El Club América entiende que este mercado de fichajes debe ser uno de los más importantes para la institución si el objetivo es recuperar la esencia que se perdió en el último año, por lo que, de la mano de Guillermo Almada, ya se han puesto a trabajar en este contexto.

Colectivamente, al América no le alcanza

Tal situación obliga al América a deshacerse de algunos elementos que no entran en los planes del entrenador uruguayo o que, simplemente, no tendrán muchos minutos en el campo. Por tal motivo, aquí conocerás a los jugadores extranjeros que podrían salir muy pronto del club.

¿Qué jugadores extranjeros podrían salir del América para el Apertura 2026?

Rodrigo Dourado: El estilo que profesa Guillermo Almada ha hecho que el mediocampista brasileño no entre en planes para la siguiente temporada, motivo por el cual se espera su salida del América para buscar nuevos horizontes en la misma Liga BBVA MX.

El estilo que profesa Guillermo Almada ha hecho que el mediocampista brasileño no entre en planes para la siguiente temporada, motivo por el cual se espera su salida del para buscar nuevos horizontes en la misma Liga BBVA MX. Vinícius Lima: A pesar de haber llegado al América hace apenas unos meses, el conjunto de la capital del país no tiene en mente mantener a este jugador una temporada más, pues desean que su cupo de extranjero sea utilizado por otro elemento más desequilibrante.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Víctor Dávila: Este es, probablemente, el caso más complejo de todos. El chileno no ha destacado como se esperaba en el América; sin embargo, la rotura de ligamento cruzado anterior lo marginará del campo hasta finales del año, por lo que hasta ahora se desconoce qué ocurrirá con él.

¿Qué pasará con Raphael Veiga en el América?

Otro jugador que no está totalmente seguro en el América es Raphael Veiga, quien pese a tener cualidades no ha podido destacar en el club como se esperaba y que tiene en mente convencer al cuerpo técnico comandado por Guillermo Almada en esta pretemporada rumbo al Apertura 2026.