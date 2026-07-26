3 jugadores a seguir en la plantilla de Pumas en el Apertura 2026

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente comenzó y, con ello, la posibilidad de que Pumas nuevamente vuelva a pelear por el título nacional luego de más de 15 años de espera, lo anterior considerando que su último campeonato se dio a mediados del 2011.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Con la llegada de Esteban Solari, Pumas no solo espera mantener el buen estilo de juego que mostró en la temporada pasada, sino también demostrar que puede pelear directamente con los equipos más fuertes por el título de Liga. Ahora bien, ¿qué jugadores de su plantilla destacan sobre el resto?

3 jugadores a seguir en Pumas durante el Apertura 2026

Keylor Navas : Se trata, sin duda, de uno de los tres mejores porteros que la Liga BBVA MX tendrá en este Apertura 2026. Durante mucho tiempo se dijo que el tico podría abandonar Pumas tras la derrota en la final ante Cruz Azul; sin embargo, finalmente no fue así.

: Se trata, sin duda, de uno de los tres mejores porteros que la Liga BBVA MX tendrá en este Apertura 2026. Durante mucho tiempo se dijo que el tico podría abandonar tras la derrota en la final ante Cruz Azul; sin embargo, finalmente no fue así. Pedro Vite: Uno de los mejores jugadores ecuatorianos de la pasada Copa Mundial de la FIFA 2026 vuelve a la Liga BBVA MX para ser ese líder en el centro del campo que Pumas tanto necesita y que, de hecho, tuvo en el tramo final de la temporada pasada.

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Robert Morales: La Pantera fue una grata sorpresa gracias a la importancia que tuvo de tres cuartos del campo en adelante en el esquema de Pumas, por lo que se espera que este sea su torneo de consolidación en México de la mano del argentino Esteban Solari.

¿Pumas es el equipo con la nómina más cara de México para el Apertura 2026?

La respuesta es no. De hecho, el portal Transfermarkt sitúa al equipo del Pedregal con la séptima nómina más costosa de la Liga BBVA MX por debajo de equipos como Chivas, América, Toluca, Cruz Azul, Tigres y Rayados, esto después de alcanzar un valor de 58.20 millones de euros.