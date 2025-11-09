Ellos son los luchadores que son familiares de la nueva Parka y no sabías

Cargar con el legado que dejó Jesús Alfonso Escoboza Huerta no es para cualquiera, por eso cuando AAA decidió traer a la vida a La Parka, muchos se enfadaron con la decisión. Sin embargo, las historias de los luchadores así se dan. Por ello, esta información te ayudará a conocer al hombre detrás de esta nueva era del personaje. Y es que la realidad indica un respaldo total dentro de la industria.

Lucha Azteca AAA

¿Quiénes son los familiares de la nueva Parka?

Como primer punto se debe aclarar que el hombre que fue elegido para cargar con el peso de la huesuda en sus espaldas es Brazo de Oro Jr, por ello la dinastía Alvarado está detrás de este hombre de aproximadamente 25 años. Ante eso, muchos descansan en el trabajo que pueda existir en quien se describe desde hace años como un joven con talento y capacidades.

Pero aclarado ese primer punto, ahora toca desglosar quiénes son sus familiares directos y entender si siguen en activo en el mundo luchístico.

Padre - Jesús Alvarado Nieves es su padre, quien peleó desde 1975 y quien falleció de un paro cardíaco en 2017.

Hermano - La Máscara.



Tío - Brazo de Plata, quien al final de su carrera se conoció como Súper Porky, también fallecido en 2021.

Primos - Los hijos de Súper Porky son Muñeca de Plata, Máximo, Goya Kong y Psycho Clown.

Tío - Brazo Cibernético falleció en 1999.

Primo - Robin es hijo de Brazo Cibernético.



Tío - Súper Brazo.

Hijo - Brazo Celestial.

Tío - El Brazo murió en 2013.

Hijo - El Brazo Jr.

¿Por qué el hijo de La Parka no tomó el legado de Jesús Escoboza?

Si se habla de legado luchístico, muchos argumentaban que el que debía seguir con el legado de su padre es Kariz La Momia Jr, pero no se concretó ese deseo del fan. Ante eso, el propio luchador dijo que la lucha libre es impredecible y en un futuro todo podría pasar. Sin embargo, la empresa está apostando por traer de vuelta a uno de sus íconos que conectó de manera especial con la gente. Y en ese sentido la decisión fue otra con un hombre que incluso ya peleó en el contexto de WWE en NXT.