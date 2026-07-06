4 jugadores de Chivas que serán los ESTANDARTES de Milito en el Apertura 2026

Gabriel Milito vivirá su tercer torneo como entrenador de las Chivas del Guadalajara, por lo que entiende que el Apertura 2026 será el escenario perfecto para superar lo hecho en las últimas dos campañas, mismas en las que fue eliminado por Cruz Azul en cuartos y semifinales, respectivamente hablando.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Ahora mismo, Chivas es uno de los equipos que más se ha movido en este mercado de fichajes con la contratación de dos elementos que, seguramente, serán titulares en el esquema del técnico argentino. Por tal motivo, no está de más que conozcas los 4 jugadores a tener en cuenta de cara al siguiente torneo.

¿Qué jugadores serán los estandartes de Chivas en el Apertura 2026?

Raúl Rangel : El Tala está convertido en el mejor portero de México, por lo que, si se mantiene en el Rebaño una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, seguramente será el estandarte bajo los tres postes de Milito.

: El Tala está convertido en el mejor portero de México, por lo que, si se mantiene en el Rebaño una vez que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, seguramente será el estandarte bajo los tres postes de Milito. Armando González: La Hormiga ya sabe lo que es tener minutos en el Mundial y, además, fue el delantero mexicano con más goles en el último año en México, por lo que también será un estandarte del club.

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Kevin Castañeda : La llegada del exjugador de Xolos podría ser el mejor fichaje no solo de Chivas , sino también de la Liga BBVA MX. Se espera, entonces, que sea titular, líder y estandarte del Rebaño para el Apertura 2026.

: La llegada del exjugador de Xolos podría ser el mejor fichaje no solo de , sino también de la Liga BBVA MX. Se espera, entonces, que sea titular, líder y estandarte del Rebaño para el Apertura 2026. Jordan Carrillo: La última temporada fue brillante como jugador de Pumas y, por tal motivo, Chivas puso varios millones sobre la mesa por él para que mejore sus cualidades en el centro del campo.

¿Qué jugadores podrían perder protagonismo en Chivas?

La llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo podrían generar cambios importantes en el esquema inicial de Chivas, y dentro de los jugadores que más perjudicados podrían aparecer Rubén González, Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez, por citar algunos ejemplos.