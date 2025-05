¿A qué hora y dónde ver? Penta Zero Miedo en WWE Raw, hoy 12 de mayo

La emoción regresa este lunes 12 de mayo a los cuadriláteros de WWE Raw, en una cartelera que promete ser inolvidable desde el KFC Yum! Center en Louisville, Kentucky con la presencia de Penta Zero Miedo.

Tras la intensidad vivida en WWE Backlash, la marca roja presenta nuevos combates cargados de rivalidad, talento internacional y sorpresas. Uno de los duelos más esperados por la afición mexicana será el mano a mano entre Penta Zero Miedo y Chad Gable.

La rivalidad entre Penta Zero Miedo y Chad Gable

El enmascarado azteca buscará revancha luego de los hechos ocurridos en el último Premium Live Event, donde la polémica intervención de “El Grande Americano” generó tensión entre ambos luchadores.

El enfrentamiento cobra aún más fuerza luego de que Gable insultara a Rey Fénix en la pasada edición de Raw. Con un historial reciente de confrontaciones, la rivalidad entre Penta Zero Miedo y el líder de American Made promete encender la arena y dejar huella en la afición de la WWE.

Lucha femenil de alto calibre

La cartelera también presenta un duelo de parejas que reúne a algunas de las figuras más importantes de la división femenil. Iyo Sky, actual campeona mundial, unirá fuerzas con la exretadora Rhea Ripley para enfrentar a las excampeonas de NXT, Giulia y Roxanne Pérez.

Este combate, de pronóstico reservado, podría tener un ingrediente extra con el posible regreso de las japonesas Asuka y Kairi Sane, lo que aumentaría aún más la tensión en el cuadrilátero.

En otro combate estelar, AJ Styles continúa su camino hacia la cima enfrentando a Finn Balor, miembro de The Judgment Day. La incógnita gira en torno a una posible intervención de Karrion Kross, que podría inclinar la balanza en este enfrentamiento de veteranos.

Por si fuera poco, CM Punk hará su reaparición tras su derrota en Wrestlemania. Se espera que el de Chicago confronte a la nueva facción liderada por Seth Rollins, Bron Breakker y Paul Heyman, luego del brutal ataque sufrido por Rollins en el episodio anterior.

También están anunciadas las apariciones de Jey Uso y Logan Paul, lo que asegura drama dentro y fuera del ring.

¿Dónde ver WWE Raw?

Fecha: Lunes 12 de mayo de 2025

Hora: 18:00 horas

Transmisión: Streaming (N)

Cartelera confirmada:

Penta Zero Miedo vs Chad Gable

Iyo Sky y Rhea Ripley vs Giulia y Roxanne Pérez

AJ Styles vs Finn Balor

The War Raiders vs American Made

Apariciones de CM Punk, Asuka, Kairi Sane, Jey Uso y Logan Paul