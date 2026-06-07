Por estas razones la AAA es mejor OPCIÓN que la WWE en la actualidad

La AAA está, posiblemente, en el mejor momento de los últimos diez años. Tal situación deriva de la adquisición que la empresa tuvo por parte de la WWE en abril del año pasado, lo cual ha traído consigo la llegada de muchos luchadores del roster principal a la empresa mexicana.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

De hecho, las historias que han comenzado a contarse en la AAA a través de su director ejecutivo, The Undertaker, han hecho que muchos aficionados prefieran la Tres Veces Estelar que la WWE en la actualidad. Ahora bien, ¿qué puntos confirman que la empresa mexicana es la mejor en estos momentos?

3 puntos por los cuales la AAA es mejor que la WWE en la actualidad

Historias creativas e interesantes : The Undertaker ha sabido mezclar el espectáculo de la WWE con la cultura y la tradición de la Lucha Libre Mexicana a través de historias que han llegado al corazón de muchos seguidores, mismos que no se pierden ningún show semana a semana.

: The Undertaker ha sabido mezclar el espectáculo de la con la cultura y la tradición de la Lucha Libre Mexicana a través de historias que han llegado al corazón de muchos seguidores, mismos que no se pierden ningún show semana a semana. Un héroe extranjero: A raíz del punto anterior ha surgido El Grande Americano, quien posiblemente sea el último gran impacto que la lucha ha tenido en México desde Místico hace dos décadas, lo cual habla de la forma en cómo han llevado su personaje hasta ahora y que, en la WWE no hay alguien que se le acerque.

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Luchadores que aquí brillan y en WWE no: Elementos como Rey Fénix, Bayley y Los Grandes Americanos son solo algunos que han brillado de forma más importante en la AAA precisamente por las historias que tienen para ellos, esto mientras en la WWE son desperdiciados.

¿Cuándo es el próximo gran evento de la AAA?

Después de lo vivido el fin de semana pasado en Noche de los Grandes, debes saber que la próxima gran función que la AAA vivirá es nada más y nada menos que Triplemanía 34, misma que se llevará a cabo por primera vez en dos días distintos siendo estos el 11 y 13 de septiembre, respectivamente hablando.