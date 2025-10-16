Hijo de Dr. Wagner Jr. debutó en la WWE y lo hizo de una forma icónica, con reto incluido

El martes 14 de octubre de 2025 quedará grabado para Hijo de Dr. Wagner Jr., quien se cambió el nombre por algo emotivo , pues fue la fecha en la que hizo su debut oficialmente en la WWE en una función de NXT, donde enfrentó a Lexis King, rival al que venció con la Wagner Driver. El triunfo del mexicano encendió al público, pero lo que llamó la atención fue el reto que le mandó a Ethan Page por el Campeonato de Norte América.

El nacido en Coahuila, quien narró cómo se enteró de la muerte de su tío Silver King , se alzó con el triunfo, pero aprovechó ese momento para llamar al ring a Ethan Page y retarlo a una lucha por su Campeonato Norteamericano en Halloween Havoc, función que se realizan anualmente por la festividad de octubre en Estados Unidos.

“Esto no va a hacer fácil y te voy a decir por qué. Te invito a que tengamos una lucha del Día de los Muertos, donde todo se vale”, dijo el luchador mexicano durante su intervención tras salir victorioso en su primer combate con una de las mejores empresas del mundo.

¿A qué se refiere Hijo de Dr. Wagner Jr. con una lucha del Día de los Muertos?

Hijo de Dr. Wagner Jr. le lanzó un reto a Ethan Page para disputar el Campeonato Norteamericano en el Halloween Havoc, evento de paga de lucha libre de la WWE, con temática referente a la festividad que se celebra el 31 de octubre en Estados Unidos.

El luchador con la máscara más hermosa del mundo, como se cataloga el Hijo de Dr. Wagner Jr., refirió que en la lucha que sostendrá no habrá reglas, por lo que será un combate en el que ambos podrán utilizar artimañas para salir con el triunfo.

Cabe destacar que la tercera generación de la Dinastía Wagner quiere mexicanizar el evento, por ello muy posiblemente lo llamó Día de los Muertos, en referencia a la festividad que se celebra el 2 de noviembre.

¿Cuándo será el duelo entre Hijo de Dr. Wagner Jr. y Ethan Page?

Hijo de Dr. Wagner Jr. y Ethan Page lucharán por el Campeonato Norteamericano en el evento llamado Halloween Havoc, que está pactado a realizarse el sábado 25 de octubre. Cabe mencionar que este evento es muy probable que el luchador saque una máscara referente al Día de Muertos, como lo ha hecho a lo largo de su carrera en funciones especiales.