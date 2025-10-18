deportes
Así fue la impactante lucha contra John Cena que reveló Alberto del Río en La Granja VIP

Alberto del Río recordó uno de los grandes momentos que tuvo durante el tiempo que estuvo en la WWE, donde logró ser una estrella.

¿Cómo fue la pelea de Alberto del Río con John Cena?
Luis Madrid - Marktube
Lucha Azteca
Alberto del Río está viviendo una nueva etapa en su vida, lejos de los cuadriláteros y las rivalidades en la lucha libre, el mexicano ha mostrado una cara diferente en los primeros días del reality La Granja VIP , donde poco a poco ha ido conquistando el corazón de los fans.

Sin embargo, uno de los temas que más ha llamado la atención de las personas, son los detalles y experiencias que ha contado, donde recuerda el gran paso que tuvo en la WWE, donde tuvo la oportunidad de pelear junto a una de las grandes de este deporte en Estados Unidos, como lo es John Cena.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Qué ha dicho Alberto del Río sobre John Cena?

El mexicano ha mencionado que John Cena es uno de sus más grandes rivales, aunque lo más importante no estaba sobre el ring, sino en todo lo que rodeaba al luchador, quien tuvo una fuerte rivalidad con Alberto del Río, quien en su momento fue una figura de la WWE.

Recordemos que, Alberto del Río fue el ganador del Royal Rumble y Money In The Bank el mismo año, canjeó sobre CM Punk el maletín para convertirse en campeón mundial, siendo hasta el momento el único mexicano que puede presumir ese logro, el Alberto aseguró ante los otros granjeros que Cena no tenía muchos movimientos.

@lagranjavipmx #ElPatrón habla acerca de su épica pelea que tuvo con #JohnCena. 💥 🤼 #LaGranjaVIP por #AztecaUNO. Transmisión 24/7 en #DisneyPlus ♬ sonido original - La Granja VIP

Aunque sólo tiene cinco movimientos los hace muy bien y es el maestro de cómo guiar al público con sus emociones

Durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos, Alberto del Río tuvo una pelea con John Cena, la cual siguen recordando y contando a sus compañeros de La Granja VIP.

"(Cena) Se pone de rodillas, le pego y le digo “drop kick out off the sky”, y me dice “¿estás seguro, pin..- loco?”. (Respondió) “Sí, gü…”. Me voy hasta la tercera, brinco con el golpe de hacha y el gü… de la nada brinca y me agarra en el aire. Los dos rebotamos. Fue un ‘señor put…’“

