Fue una de las estrellas de la AAA, pero su adicción a las sustancias prohibidas terminó con su carrera

La AAA, a lo largo de sus más de 30 años de historia, ha contado con luchadores que se han quedado en la memoria de los aficionados gracias a la forma en cómo representaron a la lucha libre en el cuadrilátero, así como al cariño que recibían de parte de los fans.

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Posiblemente, uno de los ejemplos más claros de esto es Abismo Negro, quien pese a ser un rudo en toda la extensión de la palabra se ganó el cariño de los amantes de la AAA pero que, sin embargo, terminó con su vida de manera trágica, por lo que es preciso que conozcas más respecto a él..

¿Qué pasó con Abismo Negro, figura de la AAA?

Considerada una de las leyendas más grandes en la historia de la AAA, la realidad es que Abismo Negro vivió una muerte por demás trágica pues, de acuerdo con distintos testimonios, este aseguró “ver al diablo” durante uno de los recorridos de la Caravana Estelar al interior de la República Mexicana.

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Hace 17 años murió el luchador Abismo Negro (Andrés Alejandro Palomeque), falleció por ahogamiento en un río cerca de El Rosario, Sinaloa, tras sufrir una crisis de pánico/ansiedad en un autobús, bajarse y perderse en la zona.



De acuerdo al testimonio del emblemático narrador de… pic.twitter.com/I2ahe2NSGC — Borrachito 🥃 (@borrachito) March 23, 2026

Fue durante la madrugada del 21 de marzo del 2009 cuando, durante el trayecto rumbo a la CDMX desde Mazatlán, que El Rey del Martinete sufrió una crisis de pánico y ansiedad, por lo que tras entrar en un estado de paranoia (posiblemente por el uso de sustancias), solicitó al conductor dejarlo salir de la unidad cerca de la localidad El Rosario.

Al final, se sabe que Andrés Palomeque perdió la vida a los 37 años de edad luego de perderse en el cerro para ser localizado a la mañana siguiente a través de su cuerpo sin vida, el cual flotaba boca abajo en un río, precisamente detrás de un puente que conectaba con la carretera.

¿Por qué es considerado de los mejores luchadores de la AAA?

Abismo Negro era una leyenda de la AAA gracias a las rivalidades que tuvo, así como por ser protagonista de la facción Los Vipers y por sus increíbles movimientos, entre los que destacan una buena lucha aérea y, por supuesto, el Martinete, el sello de la casa.