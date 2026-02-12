Abraham Ancer buscará seguir escalando posiciones en la segunda ronda de LIV Golf Adelaide

Hay algo sobre jugar junto a su compatriota Carlos Ortiz y en un equipo formado enteramente por latinos que a Abraham Ancer le sienta bien. El golfista mexicano cerró una sólida primera vuelta en LIV Golf Adelaide y se ubicó empatado en el quinto sitio de un torneo al que la afición le pone sabor. Su tarjeta de cuatro bajo par fue, junto a la de Joaquín Niemann, la mejor para Torque GC el jueves.

A pesar de cerrar el día con un par e bogeys, Ancer está a tan solo un par de golpes de Bryson DeChambeau y Marc Leishman, que lideran el certamen. Cabe recordar que la semana pasada, durante el inicio de la presente campaña bajo las luces de Ryadh, 'El Turco' finalizó igualado en la cuarta posición con -20.

Ancer tiró el que quizá fue su mejor golpe de la vuelta en el último hoyo que enfrentó, el retador par del del tres. Tras una mala salida que lo obligó a pegar desde los árboles en busca del green, el mexicano tuvo oportunidad de salvar el par con un sutil approach en el rough que estuvo a punto de entrar. Si bien se fue con el bogey, la ejecución demostró que la confianza está a tope.

Tendrá un nutrido grupo de perseguidores cuando la acción se reanude el viernes desde Australia (a las 19:15 horas, tiempo del centro de México), entre ellos Jon Rahm y sus compañeros Niemann y Sebastián Muñoz.

Abraham Ancer busca su primera victoria en LIV Golf desde que se llevra el triunfo en Hong Kong durante la temporada 2024, es todavía temprano, pero su reciente resultado en Ryadh y la manera en que inició el segundo certamen de la campaña, dan para pensar en el título.

- Jueves 12 de febrero: 19:15 horas (TCM)

- Viernes 13 de febrero: 21:15 horas (TCM)

- Sábado 14 de febrero: 19:05 horas (TCM)

